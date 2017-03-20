Пограничники не впустили в Беларусь японского фрилансера из списка нежелательных лиц

20 Марта 2017 19:09

Вечером 19 марта в ходе погранконтроля пассажиров рейса Киев - Минск выяснилось, что в нашу страну прибыл Шамиль Цунеока - журналист, убежденный джихадист, друг террористов Шишани и Гелаева. В ходе проверки выяснилось, что мужчина находится в списке лиц, въезд которым на территорию Беларуси закрыт или нежелателен.

Руслан Микулич, первый замначальника отряда пограничного контроля "Минск": "В ходе разбирательства мы смогли установить, что данное лицо также прибывало на территории Украины и Республики Ирак во время ведения боевых действий, о чем свидетельствовали оттиски номера датировщика в его паспорте. Из открытых источников информации нам стало известно, что данный гражданин задерживался властями Ирака за подозрение в участии в террористической организации "Исламское государство".

Как сообщили в Госпогранкомитете, гражданину Японии во въезде в нашу страну отказано.