Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в Минской области
Общество
RSS
Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в Минской области
Скачать Поделиться

17 Мая 2017 15:21

Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в Минской области

Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в ближайшие дни в Минской области. Среднесуточная температура воздуха постепенно начнет увеличиваться. В четверг днем ​​до 19 градусов, ночью около 4-6 и преимущественно без осадков. В последний день рабочей недели столбик термометра еще поднимется, а в субботу в столице до +25.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 18 мая Прагноз надвор'я на 18 мая 17.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 18 мая
Прогноз погоды на 17 мая Прагноз надвор'я на 17 мая 16.05.2017 15:55 / Общество Прогноз погоды на 17 мая

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =