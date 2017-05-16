Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в Минской области

17 Мая 2017 15:21

Еще более комфортная и солнечная погода ожидается в ближайшие дни в Минской области. Среднесуточная температура воздуха постепенно начнет увеличиваться. В четверг днем ​​до 19 градусов, ночью около 4-6 и преимущественно без осадков. В последний день рабочей недели столбик термометра еще поднимется, а в субботу в столице до +25.