Общество
24 Марта 2017 15:38
Погода в столице в последующие дни ухудшится
Пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха в выходные не превысит 6 градусов. Ночью - заморозки до минус четырех. Дороги будут скользкие. Поэтому водителям следует быть максимально внимательными. Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Несмотря на капризы погоды, веяние весны ощущается повсюду. В столице расцвели первоцветы. Первыми после зимы проснулись подснежники, примулы и ирисы.
Другие новости
24.03.2017 15:42 / Общество Финал республиканского конкурса Hi-Tech прошел в столице
24.03.2017 15:35 / Общество Обладателей звания "Человек года Минской области" чествуют в Клецке
24.03.2017 15:33 / Общество Акция "Безопасность детей - приоритет для взрослых" начинается сегодня
24.03.2017 15:30 / Общество Платных парковок в столице станет больше
24.03.2017 15:15 / Общество Неделя леса пройдет с 1 по 8 апреля
24.03.2017 15:12 / Общество На 63-ем году ушел из жизни ксендз-настоятель Леонид Нестюк
24.03.2017 11:30 / Общество Белорусские ученые печатают на 3D-принтере сосуды и органы
24.03.2017 10:20 / Общество Марат Марков назначен Председателем правления ЗАО "Второй национальный телеканал"
24.03.2017 08:03 / Общество В выходные почти во всех районах страны ожидаются дожди и мокрый снег
24.03.2017 07:06 / Общество Разрешить проблемные ситуации помогают и прямые телефонные линии
24.03.2017 07:05 / Общество Профсоюзы будут максимально содействовать трудоустройству белорусов
23.03.2017 21:25 / Общество Докторам удалось за два дня предотвратить разрыв аорты у четырех человек
23.03.2017 21:17 / Общество МВД опубликовало видео хулиганства, которое напрямую связано с делом анархистки из Мозыря
23.03.2017 15:24 / Общество Строительство первого транспортного кольца начнется от улицы Карла Либкнехта до Толстого
23.03.2017 15:22 / Общество Столица готовится к проведению Европейских игр - 2019
23.03.2017 15:04 / Общество В Беларуси решительно осуждают теракт в Лондоне
23.03.2017 15:03 / Общество Сложнейшая операция без скальпеля
23.03.2017 15:03 / Общество Доктор Комаровский в проекте "Крупным планом"