Погода в столице в последующие дни ухудшится

24 Марта 2017 15:38

Пройдет мокрый снег и дождь. Температура воздуха в выходные не превысит 6 градусов. Ночью - заморозки до минус четырех. Дороги будут скользкие. Поэтому водителям следует быть максимально внимательными. Неустойчивая погода сохранится и в начале следующей недели. Несмотря на капризы погоды, веяние весны ощущается повсюду. В столице расцвели первоцветы. Первыми после зимы проснулись подснежники, примулы и ирисы.