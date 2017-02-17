Погода в Беларуси в последнюю неделю февраля будет похожа на мартовскую

20 Февраля 2017 15:06

Она будет неустойчивой, ветреной, ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью - до плюс 4, днем - до 8 градусов тепла - это выше климатической нормы. На завтра по стране вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Порывы ветра утром на большей части территории, а днем по юго-западу до 18 метров в секунду.