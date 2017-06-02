Погода в Беларуси близка к рекордам

Общество
3 Июня 2017 12:06
Погода в Беларуси близка к рекордамНочью заморозки по Брестской области достигли минус 5 градусов. И сегодня ситуация повторится. Впрочем, по заверениям синоптиков, лето все-таки наступит. Прохладную погоду первых дней июня сменит жара. Такого перепада температур не будет. Сегодня днем до плюс 20, а завтра в южных районах страны столбики термометров поднимутся до 29 тепла. Немного прохладнее станет в начале недели.
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