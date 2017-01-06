Погода повлияла на авиасообщение

5 Января 2017 12:06

В Калининграде 4 самолета не могут сесть из-за гололедицы и плохой видимости. По предварительным данным, у одного из лайнеров, который ожидает разрешения на посадку в аэропорту Храброво, заканчивается топливо. 19 рейсов отменены и 27 задерживаются в аэропортах Москвы. Причины пока не указываются. В данный момент задерживаются несколько рейсов и в Минске. Один из них сообщением Калининград - Минск, другой - Москва - Минск.