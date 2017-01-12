Погода несколько дней испытывает на прочность белорусов

9 Января 2017 21:10

В отдельных регионах страны температура и сегодня опускалась ниже тридцати градусов. За выходные более 75-ти населенных пунктов оставались без тепла, а за помощью к медикам только в Минской области обратились 13 человек, из них один ребенок. Наша съемочная группа отправилась в рейд по Беларуси и узнала, как пережить сильнейший мороз, а также, где царит вечное лето.

Антонина Станкевич прошла испытание непогодой. Шестичасовая прогулка в минус 20 закончилась больничной койкой. Такие истории в морозные дни совсем не удивляют врачей ожогового отделения больницы скорой помощи. Как итог — холодовая травма, которая весьма не безобидна. Обморожение нередко приводит даже к инвалидности.

В Минской области с аналогичными проблемами к врачам обратились 13 человек, из них 1 ребенок. Обратная пропорциональность в эти дни наблюдается у сотрудников МЧС.

Чем ниже температура, тем выше вероятность вызова. Феномен объясняется просто: отопительные системы работают на пределе и иногда не выдерживают. Как итог — чрезвычайное происшествие. За минувшие сутки два пожара — в Любанском и Борисовском районах - к сожалению, унесли человеческую жизнь.

Не замерзнуть в эти дни на боевом посту важно и спасателям. И если "боевка" борется с морозом не хуже самой теплой шубы, то о том, чтобы держать ноги и даже голову в тепле, приходится позаботиться особенно.

На морозе по 12 часов кряду и не заболеть. Своим фирменным рецептом морозоустойчивости в эти дни готовы поделиться и контролеры. Жанна Савицкая за 4 года выработала иммунитет не только к зайцам, но и к вирусам с простудой. Не май на дворе, конечно, шутит женщина, но работать вполне можно.

Долго на морозе не выдерживают не только люди, но и электросистемы. За последние сутки 75 населенных пунктов оставались без света. Впрочем, все неполадки устранялись в течение нескольких часов.

А вот кому от морозов одна сплошная польза, так это ученикам некоторых школ Витебской области. Отрицательная температура положительным образом сказалась на длительности каникул. Побыть еще день дома разрешили школьникам из Ушачского и Оршанского районов. Впрочем, уже завтра им снова придется сесть за парты.

Глядя на этих людей, даже не знаешь, позавидовать им или посочувствовать. Сильным морозам радуются любители окунуться в прорубь, ведь для закаленных купание при температуре ниже 15 градусов считается самым эффективным. Правда, окунаться в ледяную воду лучше в специально отведенных местах, под присмотром спасателей и медиков.

Как пережить не только 20-, но и 120-градусный мороз, знает Людмила Герасимчик. Медсестра кабинета криотерапии как раз и управляет сверхнизкими температурами. Под таким чутким руководством почти не страшно.

Кстати, тем, кто впервые заходит в криосауну, разрешают остаться в носках и перчатках. Вид слегка нелепый, но первый сеанс так переносится значительно проще. Тем более что длится он всего лишь минуту.

Оранжевые в этом помещении разве что фикусы, мандарины и даже папайя. Оранжевый уровень опасности? Нет, не слышали. Работники оранжереи круглый год живут в самых настоящих тропиках. И хоть 25 градусов при почти стопроцентной влажности нельзя назвать самой приятной погодой, все же многие приходят сюда именно за ощущением лета. И новыми знаниями, конечно.

Впереди белорусов ждет новое испытание погодой. Морозы отступают, а на смену им приходят снег, метель и порывистый ветер. А к концу недели столбики термометров в южных регионах страны днем и вовсе покажут положительные температуры.