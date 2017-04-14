Погода на территории Беларуси во вторник, 18 апреля

17 Апреля 2017 15:39

Погоду на территории Беларуси во вторник, 18 апреля, будет определять поле повышенного атмосферного давления, которое сформировалось в холодной воздушной массе. Ночью и утром на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Существенных осадков по стране не прогнозируется.

В Бресте ночью -3, днем +10.

В Гродно ночью -4, дневная +7.

В Витебске ночью 9 мороза, днем 5 выше 0.

В Могилеве ночью -7, днем +6.

В Гомеле ночью -5, днем 8 тепла.

В Минске ночью -6, днем +7

В ближайшие дни в столице ожидается: в среду без существенных осадков, +6, в четверг 7 тепла, без осадков.

Погода в соседних странах: в Москве +4, в Вильнюсе 5 тепла,

в Киеве +8, Варшаве 6 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +12, Берлине +5,

Вене 10 тепла, Риме +18 градусов.