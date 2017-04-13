Погода на территории Беларуси в пятницу, 14 апреля

13 Апреля 2017 15:40

Погоду на территории Беларуси в пятницу, 14 апреля, будет определять поле пониженного атмосферного давления, в южной половине страны ощутится воздействие атмосферных фронтов. Опасных метеоявлений не ожидается.

В Бресте - временами дожди, ночью - плюс 2, днем - плюс 10.

В Гродно ночью без существенных осадков - плюс 1, днем - плюс 8, временами дождь.

В Витебске существенных осадков не прогнозируется, ночью - около 0, днем - 7 выше нуля.

В Могилеве - без существенных осадков, ночью - около 0, днем - плюс 8.

В Гомеле - временами дождь, ночью - плюс 2, днем - 11 тепла.

В Минске ночью без существенных осадков, около 0, днем - плюс 9, небольшой дождь.

В ближайшие дни в столице прогнозируется кратковременный дождь: в субботу - плюс 9, в воскресенье - 8 тепла.

Погода в соседних странах: в Москве - плюс 6, в Вильнюсе - 7 тепла, в Киеве - плюс 12, Варшаве - 9 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже - плюс 13, Берлине - плюс 11, Вене - 15 тепла, Риме - плюс 19 градусов.