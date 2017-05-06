Общество
6 Мая 2017 16:00
Погода на территории Беларуси 7 мая
Другие новости
06.05.2017 15:12 / Общество 10 белорусских студентов отправятся на две недели в Китай для повышения квалификации
06.05.2017 15:10 / Общество Минутой молчания почтили в ООН события Второй мировой войны
06.05.2017 15:07 / Общество Чествование в интернате ветеранов войны и труда
06.05.2017 15:03 / Общество Празднования в Минской области начались с торжественного митинга у Кургана Славы
06.05.2017 15:00 / Общество В Минске завершилась репетиция церемонии возложения к монументу Победы
06.05.2017 12:31 / Общество Торжественный областной праздник ко Дню Победы состоялся возле Кургана Славы
06.05.2017 09:09 / Общество Решить все проблемные вопросы можно, обратившись на прямые телефонные линии
06.05.2017 09:05 / Общество В Беларуси проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы
06.05.2017 09:03 / Общество Смотрите завтра "Главный эфир"
06.05.2017 09:02 / Общество В Минске состоялся митинг-реквием, посвященный памяти Джумаша Асаналиева
05.05.2017 21:19 / Общество Подарочные наборы ко Дню Победы ветеранам от интернет-гипермаркета "Е-доставка"
05.05.2017 21:17 / Общество Внуки о войне. Яков Шведов "Смуглянка"
05.05.2017 21:15 / Общество В Ушачском районе вспоминают легендарный прорыв вражеской блокады партизанами
05.05.2017 21:08 / Общество Китайские журналисты продолжили свой пресс-тур по Беларуси
05.05.2017 21:04 / Общество Интервью посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого в "Главном эфире" в воскресенье
05.05.2017 21:01 / Общество Украинцы активно рассматривают Беларусь как страну для работы и жизни
05.05.2017 19:10 / Общество Первый женский мотопробег Беларуси
05.05.2017 19:09 / Общество В Минске официально открылся молодежный трудовой семестр
События
04.05.2017 Пресс-конференция Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко представителям средств массовой информации Китайской Народной Республики. Телеверсия
21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)