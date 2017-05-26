Погода на 27 мая

26 Мая 2017 15:45

Погоду на территории Беларуси в субботу, 27 мая, в основном будет определять поле повышенного атмосферного давления. Опасных метеоявлений по стране не ожидается.

В Бресте без осадков, ночью +8, днем +22.

В Гродно осадков не прогнозируется, ночью +7, днем +21.

В Витебске ночью без осадков, +4, днем 19 выше ноля, возможен кратковременный дождь.

В Могилеве ночью без осадков, 5 тепла, днем +20, возможен небольшой кратковременный дождь.

В Гомеле без существенных осадков, ночью +6, днем 21 тепла.

В Минске без осадков, ночью +7, днем +21.

В ближайшие дни в столице ожидается: в воскресенье без существенных осадков, +24, в понедельник +26, во второй половине дня кратковременный дождь, возможна гроза.

Погода в столицах соседних стран: в Москве +16, в Вильнюсе 19 тепла, Киеве +20, Варшаве 23 с плюсом.

Погода в Западной Европе: в Париже +29, Берлине +24,

Вене 23 тепла, Риме +28 градусов.