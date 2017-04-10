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Поезд Москва - Брест прибыл в конечный пункт назначения с опозданием более чем на 5 часов
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10 Апреля 2017 07:02

Поезд Москва - Брест прибыл в конечный пункт назначения с опозданием более чем на 5 часов

Поезд Москва - Брест, который в субботу вечером попал в аварию в российской столице, прибыл в конечный пункт назначения с опозданием более чем на 5 часов. Состав встречали медики, госпитализация никому не понадобилась.

Тем пассажирам, которые накануне сошли на перроне в Минске, оказана необходимая помощь. Их встречали 5 экипажей медиков. Врачи помогли девятерым. Шестеро из них - граждане России. Они направлены на лечение в клиники белорусской столицы.

Напомним, ЧП произошло в субботу вечером. Пассажирский поезд Москва - Брест столкнулся с электричкой Москва - Усово. Два вагона и локомотив сошли с рельсов. Пострадали 50 человек. Среди причин трагедии - отказ тормозов. Движение на участке полностью восстановлено.

  

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