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31 Декабря 2016 15:12

Подводим итоги и вспоминаем важные события 2016-го в "Главном эфире"

В конце июня на Всебелорусском народном собрании страна определила стратегию развития на будущие пять лет. Затем были новые купюры - после деноминации. Летние Олимпиада и Паралимпиада, которые показали миру дух сплоченности и поддержки. Белорусский флаг взял с собой в космос и командир экипажа МКС - наш соотечественник Олег Новицкий. И еще один бесспорный повод для гордости - дети! Обо всех самых значимых моментах и событиях уходящего - расскажем завтра в "Главном эфире" в 21:00. 2016-й - год, когда мы проектировали будущее. Самым главным событием явилось то, что лихолетья и несчастья минули нашу страну, когда зазвучали монеты и другие громкие премьеры.

