Подтверждать имидж города чистоты Минску помогают предприятия

5 Мая 2017 15:25

Администрации районов организуют в городе своеобразные зоны ответственности для коммунальных служб и различных организаций. Это помогает создавать более комфортные условия для жизни жителей столицы. Такой подход уже заинтересовал другие города. Подробнее - Ян Пашкевич.

Такие массовые клининговые занятия студенты Университета культуры и искусств уже шутливо называют "художественным фитнессом". Весной они создают картины на клумбах и убирают от мусора соседние скверы.

Приехал стать искусствоведом, а освоил и ландшафтный дизайн - каждую весну китайский аспирант Тай Ван Цы изучает творческую науку не только в аудиториях, но и на клумбах.

В прошлом году территорию чистоты этого вуза увеличили почти вдвое. Кроме остановок общественного транспорта и пешеходных зон добавили и стройплощадку собственного культурно-спортивного комплекса.

Порядок наводят не только на пешеходных зонах, но и на дорогах. Вот здесь заузили улицу Кульман и сделали забор для пешеходов.

Тут же рядом с самой большой ярмаркой в столице не только чистоту, но и зеленые декорации улицы создают соседние предприятия.

Такими ответственными хозяевами парков, скверов, улиц становятся разные предприятия и организации Минска.

Городские территории коммунальным службам помогают присматривать почти 99% предприятий и компаний столицы. И такой положительный опыт столицы заинтересовал и другие города страны.