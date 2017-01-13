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Подарок к старому Новому году получила Шкловская спецшкола-интернат для детей с нарушениями зрения
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13 Января 2017 12:10

Подарок к старому Новому году получила Шкловская спецшкола-интернат для детей с нарушениями зрения

Подарком к старому Новому году Шкловской спецшколе-интернату для детей с нарушениями зрения стал сертификат на 6 тысяч рублей. Учебное заведение было выбрано по итогам благотворительного Бала книги, который прошел в рамках республиканской акции "Наши дети". Деньги, заработанные на аукционе от продажи белорусских изданий, направят на усовершенствование процесса специального образования. Кроме того, глава Министерства информации привезла в подарок воспитанникам интерната аудиокниги и напечатанные шрифтом Брайля.


И еще один подарок воспитанникам школы - творческая встреча с известными белорусскими писателями и представителями крупных издательств.


  

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