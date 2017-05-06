Подарочные наборы ко Дню Победы ветеранам от интернет-гипермаркета "Е-доставка"

5 Мая 2017 21:19

Интернет-гипермаркет "Е-доставка" выступил с инициативой вручить подарочные наборы ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны.

Компания обратилась в крупнейшую ветеранскую организацию страны за списками. В первую очередь тех, кто в силу возраста и по состоянию здоровья редко покидает квартиру. К этим ветеранам прямо на дом прибудут курьеры "Е-доставки", чтобы вручить ко Дню Победы праздничные подарочные наборы

Василий Вилько, директор ЗАО "Интернет-магазин "Евроопт":

"Мы с большим удовольствием поздравляем и дарим подарки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны – настоящим героям Победы, которым мы безмерно благодарны за мир, за наш светлый сегодняшний день. Но мы уверены, что наш знак внимания с доставкой на дом порадует участников войны, которым, к сожалению, с каждым годом все тяжелее выходить из дома. И мы хотим, чтобы наша акция в эти праздничные дни помогла создать ветеранам хорошее победное настроение".

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации Белорусского общественного объединения ветеранов:

Постоянно проявляется внимание и забота со стороны молодежи, со стороны коммерческих структур, в частности, со стороны "Евроопта" о том, чтобы почествовать, поблагодарить участников Великой Отечественной войны, поблагодарить ветеранов, кто восстанавливал разрушенные хозяйства, за тот вклад, который они внесли в дело и Победы, и построения свободной независимой нашей республики".

С Днем Победы всех ветеранов и участников Великой Отечественной войны поздравляют и магазины "Евроопт". С 1 по 15 мая крупнейший белорусский ретейлер предоставляет праздничную скидку в 9%. В "Евроопте" пояснили, что присутствие самого ветерана в магазине необязательно – покупку для героев войны со специальной скидкой смогут сделать их родственники, а также сотрудники социальной службы. Достаточно предъявить доверенность и удостоверение участника войны во время расчета на кассе.