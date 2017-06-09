Под Воложином прошел фестиваль исторической реконструкции "Золотая шпора"

12 Июня 2017 07:12

Время встречи - 1812-й! На выходных под Воложином свой лагерь разбили армия Наполеона и русские императорские войска. Здесь прошел фестиваль исторической реконструкции "Золотая шпора". Гостей приглашали вершить историю. В рекруты записался и Ян Пашкевич.

Мазурка, полонез, вальс - танцевальные хиты на дискотеке в стиле 1810-х еще возле ворот отправляли гостей исторического праздника в галантные времена ХІХ века. Рядом же в лагере великой армии приближается время завтрака. На полевой плите скворчат солдатские деликатесы - курица и молодая картошка.

Пока повар раздавал солдатский хлеб, кавалерия приглашала на военные зрелища. Боевое пение поднимало дух. А уланская верховая акробатика с саблей задавала ритм аплодисментам зрителей.

Модные же панские тенденции того времени демонстрировала шляхта. Восточные халаты дополняли изогнутые сабли - символы благородного пана. Здесь же возрождали и мастерство национальной крестовой школы фехтования - одной из лучших во всем мире.

Но все-таки нашлось на фестивале и то, от чего побежали прятаться даже отважные воины - непогода.

Эффект полного погружения в ХІХ век добавляет и погода. Пошел сильный дождь, и мы прячемся от него в лагере, в настоящей солдатской палатке. И здесь совсем не сухо.

Вскоре громовые залпы сменились ружейными - пехота обеих армий устроила солдатское троеборье.

После всех добровольцев среди зрителей набирали в рекруты для большой баталии французской и русской армий.