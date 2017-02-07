Под Солигорском выходили лебедя с пораненным крылом

8 Февраля 2017 11:02

Не лает, не кусает, а в дом не пускает… Под Солигорском на базе отдыха выходили лебедя с пораненным крылом. Во время неудачной воздушной прогулки пернатая по кличке Дана приземлилась в лесу и заблудилась. Прохожие помогли вернуть пропажу домой.

Подробности лебединой верности и настоящей дружбы в программе "Новости. Центральный регион" в это воскресенье в 12:10.







