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8 Февраля 2017 11:02

Под Солигорском выходили лебедя с пораненным крылом

Не лает, не кусает, а в дом не пускает… Под Солигорском на базе отдыха выходили лебедя с пораненным крылом. Во время неудачной воздушной прогулки пернатая по кличке Дана приземлилась в лесу и заблудилась. Прохожие помогли вернуть пропажу домой. 

Подробности лебединой верности и настоящей дружбы в программе "Новости. Центральный регион" в это воскресенье в 12:10.

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