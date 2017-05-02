Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ

2 Мая 2017 15:17

Чтобы избежать нарушений, под пристальным вниманием инспекторов ГАИ оказались мотоциклисты. За маневрами байкеров на дороге будут наблюдать дополнительные патрули дорожной милиции. Проверят и техническое состояние мотоциклов, а также наличие необходимых средств безопасности. За отсутствие шлема как у водителя мотоцикла, так и у его пассажира - штраф от 23 рублей. Продолжится акция до конца недели.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Будем проводить рейды, будем проверять агрегаты на техническое состояние, и чтобы исключить самодельный транспорт, как раньше многие собирали мотоциклы из запчастей, а это уже небезопасно".

К сожалению, в столице в этом году уже были зафиксированы первые ДТП с участием байкеров - один из мотоциклистов погиб.