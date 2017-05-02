Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ
Общество
RSS
Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ
Скачать Поделиться

2 Мая 2017 15:17

Мотоциклисты под пристальным вниманием инспекторов ГАИ

Чтобы избежать нарушений, под пристальным вниманием инспекторов ГАИ оказались мотоциклисты. За маневрами байкеров на дороге будут наблюдать дополнительные патрули дорожной милиции. Проверят и техническое состояние мотоциклов, а также наличие необходимых средств безопасности. За отсутствие шлема как у водителя мотоцикла, так и у его пассажира - штраф от 23 рублей. Продолжится акция до конца недели.

Сергей Зараник, начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома: "Будем проводить рейды, будем проверять агрегаты на техническое состояние, и чтобы исключить самодельный транспорт, как раньше многие собирали мотоциклы из запчастей, а это уже небезопасно".

К сожалению, в столице в этом году уже были зафиксированы первые ДТП с участием байкеров - один из мотоциклистов погиб.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 3 мая Прагноз надвор'я на 3 мая 02.05.2017 15:30 / Общество Прогноз погоды на 3 мая
Беларусь отмечает День труда Беларусь адзначае Дзень працы 01.05.2017 15:01 / Общество Беларусь отмечает День труда

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =