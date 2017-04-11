Под пристальным вниманием ГАИ велолюбители

11 Апреля 2017 18:55

С наступлением тепла любители двухколесных начали сезон и успели попасть в сводки Госавтоинспекции.

Несоблюдение правил дорожного движения велосипедистами усложняет ситуацию на столичных магистралях. Причем как на проезжей части, так и на пешеходных переходах. Чтобы минимизировать количество происшествий с участием двухколесных, специалисты напоминают о правилах и мерах безопасности. Подробнее расскажет Александра Кавелич.

Вячеслав Ломоносов велолюбитель со стажем. С наступлением весны ежедневно проезжает на двухколесном почти 40 километров по городу. Для собственной безопасности обязательно шлем, очки и светоотражающие элементы на колесах велосипеда.

Среди других безопасных приспособлений - сигнал, предупреждающий автомобилистов и пешеходов о повороте, электронный гудок и не только.

Чтобы велопрогулки были безопасными, любители экологического транспорта устанавливают дополнительные аксессуары. Например, зеркала помогают следить за автомобильным движением, а дополнительные фонари делают велосипед более заметным в темноте.

Чтобы предупредить транспортные происшествия с участием велосипедистов, на крупных перекрестках появятся специальные светофоры, а во дворах - ограждения.

Однако, главное - соблюдать основные правила для всех велолюбителей: двигаться в городе только по велосипедным дорожкам или тротуарам, а на пешеходных переходах вести двухколесный транспорт за собой. Правда, в этом случае есть исключения.

Сейчас в столице около 200 километров велодорожек. В ближайшее время эта цифра умножится минимум вдвое. Вырастет и количество велопарковок. А что касается удобной инфраструктуры для велолюбителей, то вдоль бордюров установят плавные спуски.