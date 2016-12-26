Акция "Наши дети" собрала ребят в цирке Гомеля

27 Декабря 2016 08:12

Новый год под куполом цирка. В Гомеле почти полторы тысячи детей приняли участие в главном празднике республиканской благотворительной акции "Наши дети". Отличники, победители олимпиад и конкурсов, дети из многодетных и малообеспеченных семей стали зрителями театрализованной постановки и циркового представления. Во время праздника наградили 10 учащихся - детей-инвалидов. Они стали лучшими в этом году на республиканских, областных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.