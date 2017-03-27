Почти 250 школьных лагерей действуют в Минске

27 Марта 2017 15:26

Провести свободное время с пользой дети могут в школьных лагерях. Их в столице почти 250. Предлагают и тематические программы с акцентом на изучение зарубежного языка или актерского мастерства. Какому отдыху отдают предпочтение минские школьники - выяснила Александра Ковелич.

Марья Глушко старательно сплетает разноцветные нити в пояс. В дни каникул семиклассница увлеченно занимается любимым хобби. Стародавним ремеслом девушка интересуется несколько лет, а сегодня участвует в городском конкурсе по ткачеству.

Викторины, творческие конкурсы и выставки. В расписании столичного Дворца детей и молодежи в дни каникул как познавательные занятия, так и активный отдых.

Сегодня столичные школьники также демонстрируют свое мастерство по русскому бильярду и пулу. Городской турнир объединил несколько десятков участников. Здесь для победителей главное внимание и сконцентрированность.

В столичном зоопарке отдых с экологическим акцентом. Вместе с волшебником Берендеем школьники раскрывают секреты лесного царства и изучают его обитателей.

А десятиклассник Алексей Ополько проводит каникулы с перспективой на будущее - выбирает профессию. Знакомство с разными специальностями предлагает один из столичных образовательных центров. В программе встречи с представителями многочисленных профессий, консультации с психологом и практические занятия.

Во время каникул работают и школьные лагеря. Их в столице около 250. Там можно подтянуть знания по предметам, а также поучаствовать в концертах и спартакиадах. Пройдут на этой неделе и заключительные этапы республиканской олимпиады. В Минске определят победителей по географии.