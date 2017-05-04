Почетная миссия заступить на Пост №1 выпадает лучшему мемориальному отряду

5 Мая 2017 15:20

Минск в ожидании масштабных майских торжеств. Эпицентром праздника по традиции становится площадь Победы, ежегодно 9 Мая караул памяти у Вечного огня в столице несут и 25 юнармейцев. Почетная миссия заступить на Пост №1 именно в День Победы выпадает лучшему мемориальному отряду. Каждый элемент они оттачивают несколько месяцев. Репортаж Александры Кавелич.

Анастасия Харлапенкова с детства танцует. Красивая фигура и хорошая физическая закалка помогают ей и в новой роли. Девушка меняет танцевальный костюм на военную форму, чтобы отдать дань памяти тем, кто не вернулся с войны.

Ежегодно 25 юношей и девушек несут караул памяти у Вечного огня в день Великой Победы. Почетная миссия выпадает лучшему мемориальному отряду среди столичных школ.

Среди них три года назад был и Артем Тесленко. Пост №1 определил будущую профессию юноши. Сегодня - уже курсант Военной академии делится собственным опытом.

Шаги, перестроения и повороты... В течение нескольких месяцев участники мемориального отряда оттачивают каждый элемент.

Юнармейцы должны не только знать элементы строевой подготовки, но и иметь физическую закалку. Во время несения почетного караула им надо неподвижно стоять у Вечного огня в течение 15 минут. Независимо от погоды и других преград.

Особые требования и к внешнему виду.

В этом году столичные школьники заступают на пост №1 в 33-й раз. 9 мая они сменят у Вечного огня роту почетного караула.