Победные марши сегодня прозвучали в Новополоцке

3 Мая 2017 21:31

Традиционный конкурс строевой песни собрал сотни участников из разных регионов области.

В праздничной колонне - школьники, а также команды воинских частей Полоцкого гарнизона. Конкурс начался с торжественного шествия. Под звуки оркестра колонна прошагала по центральной улице к главной площади города. Посмотреть на красочное шествие и поддержать участников конкурса пришли тысячи зрителей. Среди почетных гостей, конечно, главные герои - ветераны Великой Отечественной войны. Они же и главные наставники на этом уроке патриотизма, который уже много лет объединяет разные поколения.

На несколько часов главная площадь города превратилась в огромный концертный зал под открытым небом. Школьники подготовили для ветеранов и памятные открытки. В каждой - благодарность за подвиг и мирное небо.