По всей стране проходят праздничные мероприятия ко Дню Победы

5 Мая 2017 19:06

По всей стране в эти дни проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы. Сегодня в стране проживают чуть более 10 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны.

Забота о пожилых людях всегда была и остается одним из приоритетов государственной социальной политики. Учитывая особый статус ветеранов, законом предусмотрены соответствующие доплаты, повышения и надбавки к пенсии. Как сообщили в Минтруда, только в мае средний размер пенсии инвалидов войны составил 568 рублей. Всесторонний подход в решение проблем пожилых людей, ветеранов, инвалидов предусмотрен планом госпрограммы о социальной защите. Но как признаются сами ветераны, иногда им достаточно простого внимания.

Торжественные мероприятия 9 мая пройдут по всей стране. В Минске празднование 72-й годовщины Великой Победы начнется в 12:00 с традиционного возложения венков и цветов к монументу Победы. После этого во всех районах столицы пройдут концерты, развлекательные программы, спортивные состязания и выставки народного творчества. Праздничный концерт у обелиска "Победы" начнется в 21:30-ть. Салют запланирован на 23:00. За красочными залпами удобнее всего будет наблюдать из центра города. В этот день милиция усиливает меры безопасности. Под контролем будут все места проведения торжественных мероприятий. В наиболее многолюдных организуют контрольно-пропускной режим. Правоохранители напоминают: в общественных местах запрещено появляться в нетрезвом состоянии, а также с колющими и режущими предметами. В районе площади Победы будут установлены контрольно-пропускные пункты. Особое внимание уделено дорожной обстановке.