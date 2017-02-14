Главная>>Агентство теленовостей>>Общество>>По вопросам реализации норм Декрета №3 принято решение о проведении выездных приемов для граждан
Общество
RSS
По вопросам реализации норм Декрета №3 принято решение о проведении выездных приемов для граждан
Скачать Поделиться

14 Февраля 2017 21:04

По вопросам реализации норм Декрета №3 принято решение о проведении выездных приемов для граждан

С учетом возросшего количества обращений граждан по вопросам реализации норм Декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" главой Администрации Президента Беларуси Натальей Кочановой принято решение о проведении руководством Администрации Президента, помощниками Президента - главными инспекторами в регионах, а также начальниками основных структурных подразделений Администрации Президента выездных приемов граждан в районных и горисполкомах, администрациях районов в городах. Приемы пройдут 16-17 и 23-24 февраля 2017 г. по следующему графику, который на ваших экранах. Записаться на прием можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов, администраций районов в городах.

  

Другие новости

Рентген для поездов Рэнтген для цягнікоў X-ray - for trains: Belarusian railway tunnel scanning installed at the station "Brest-Severny" 14.02.2017 15:07 / Общество Рентген для поездов

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =