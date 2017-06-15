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По причине превышения скорости в Минской области с начала года произошло более 200 аварий
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15 Июня 2017 18:47

По причине превышения скорости в Минской области с начала года произошло более 200 аварий

Чтобы предотвратить многочисленные ДТП, Госавтоинспекция сегодня начинает профилактическую акцию "Скорость". Особенно внимательно будут следить за дорожным движением на аварийных участках. В этот период к нарушителям будут применять максимально строгие меры.

С семнадцатого по двадцать третье июня на отдельных участках дорог будут установлены мобильные датчики контроля скорости. Авторадары разместят на девятнадцатом километре дороги Р-58 в направлении Минск - Калачи - Мядель. Там сейчас ведутся ремонтные работы. Разрешенная скорость - 70 километров в час.

  

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