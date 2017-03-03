По-настоящему весенними будут первые мартовские выходные

3 Марта 2017 15:17

В субботу ночью и утром возможны кратковременные дожди и слабый туман, дневная температура воздуха завтра до 10-ти градусов тепла. В воскресенье в центральном регионе нас ждет солнечный и погожий день, будет до плюс 13-ти! Теплая погода сохранится и в начале следующей недели, однако не обойдется без кратковременных осадков.