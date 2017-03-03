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По-настоящему весенними будут первые мартовские выходные
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3 Марта 2017 15:17

По-настоящему весенними будут первые мартовские выходные

В субботу ночью и утром возможны кратковременные дожди и слабый туман, дневная температура воздуха завтра до 10-ти градусов тепла. В воскресенье в центральном регионе нас ждет солнечный и погожий день, будет до плюс 13-ти! Теплая погода сохранится и в начале следующей недели, однако не обойдется без кратковременных осадков.

  

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