По громкому делу фирмы "Спектр-капитал" сегодня вынесли приговор

16 Февраля 2017 21:16

Три бухгалтера признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемые осуждены на сроки от 7 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание женщины будут в колонии общего режима. Многие могут вспомнить "Спектр-капитал" как фирму, которая работала по вкладам клиентов, предлагая удивительные проценты - вплоть до 70. Стоит ли говорить, что такая щедрость закончилась для вкладчиков весьма печально. По сути это предприятие оказалось обычной финансовой пирамидой. В итоге более 200 человек лишились своих денег. Общий ущерб от деятельности аферистов составил около миллиона долларов. Тему продолжит Юрий Шевчук.

300 томов уголовного дела и полтора года расследования. А началось все три года назад с заявлений обманутых вкладчиков. Как поясняли люди, "Спектр-капитал" отказывается отдавать их вклады. А позже в ходе разбирательств выяснилось, что фирма работала по принципу финансовой пирамиды.

Тамара Кулезова оказалась одной из 220-ти человек, которые, видимо, забыли про пословицу о бесплатном сыре и мышеловке. Как говорит женщина, голову вскружили баснословные проценты. А сейчас подробнее о том, как работала серая схема. Сотрудники компании заключали с людьми договор займа. Согласно ему, вкладчикам должны были выплачивать проценты от внесенной суммы. Однако отдавать деньги своим клиентам руководство компании изначально не собиралось.

Чтобы успокоить обеспокоенных вкладчиков и выиграть время, им предлагали новые, якобы еще более выгодные условия. Людям объясняли, что сейчас деньги находятся в работе и вывести их невозможно. Но фирма готова перевести их вклад под более высокий процент. Если раньше вкладчик должен был получить 30% от суммы в год, то теперь ему обещали 70% или предлагали стать инвестором проекта по созданию гостиничного комплекса в центре Минска. Такой вариант оказывался привлекательным, многие соглашались. Но в итоге пирамида рухнула.

Это финал истории. Суд признал трех бухгалтеров "Спектр-капитала" виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц. Обвиняемые осуждены на 7, 8 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Отбывать наказание женщины будут в колонии общего режима. Также осужденным предстоит возместить потерпевшим моральный ущерб – каждому человеку от 300 до 5 тысяч рублей. Но сказать, что точка в этом деле поставлена, нельзя. В бегах по-прежнему находится основной фигурант – гражданин России, который в 2010 году и основал "Спектр-капитал".

На то, чтобы обжаловать приговор, и у стороны защиты, и у стороны обвинения будет ровно 10 суток с момента получения копии постановления суда на руки. Что касается материального ущерба, то решение о его возмещении будет принимать уже гражданский суд по отдельному иску каждого из потерпевших.