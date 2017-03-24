Платных парковок в столице станет больше

24 Марта 2017 15:30

В этом году в Минске планируют создать около семи тысяч стояночных мест. Тем самым в городе будет насчитываться 10 000 машино-мест, за которые придется платить. Об этом нам сообщил председатель правления Ассоциации экспертов и сюрвееров на транспорте Юрий Важник. Как правило, платные парковки будут находиться в радиусе второго транспортного кольца. Кроме того, преимущество в центре города планируют отдать общественному транспорту. Для этого автобусам и троллейбусам выделят специальные полосы. Их продолжительность составит 80 километров.

Также в этом году в столице планируют установить 7 новых светофоров и сделать 97 искусственных неровностей. Лежачих полицейских будут размещать в дворовых территориях и поблизости школ.