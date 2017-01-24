24 Января 2017 21:23

Провоз багажа в общественном транспорте. Так, если размеры ручной клади в сумме всех параметров - длины, высоты и ширины - превышают 120 сантиметров или багаж весит более 20 килограммов, за него придется платить дополнительно. Столько же, как и за обычный талон. Кстати, оплачивать за багаж - общемировая практика. А вот что разрешено провозить бесплатно? И в каких случаях кот и собака могут проехать зайцем?

В нюансах разбирался Александр Хоровец.

Платить или не платить за багаж в общественном транспорте? Сегодня это тема номер 1 среди пассажиров в Гомеле. Тариф - 45 копеек за место. И индивидуальный подход к каждому.

За какие конкретно неудобства нужно заплатить, прописано в правилах. Памятка в каждом автобусе. Если размер багажа в сумме всех параметров - длина, высота и ширина - превышает 120 сантиметров, нужно купить дополнительный талон. Бесплатно можно провозить только детский транспорт: коляску, санки и велосипед. В списке мелкий садовый инвентарь, лыжи и удочки.

В столице же за оплатой багажа следят контролеры. По словам Светланы Ажар, за 11 лет работы она и без рулетки может определить размеры перевозимого груза.

Без билета в общественном транспорте можно проехать и с домашним питомцем в переноске. Собаки должны быть обязательно в наморднике и с поводком. Если пес весит более 20 килограммов, он автоматически становится зайцем, если хозяин не пробил талончик и за него. На междугородних автобусных маршрутах свои правила оплаты багажа.

Купить багажную квитанцию пассажир может в кассах автовокзала, у перронного контролера или непосредственно у водителя. А вот провозить багаж без его владельца в общественном транспорте запрещено.

В подземке действуют такие же правила, как и на земле. А на международных маршрутах перевозчик самостоятельно определяет оплату за провоз багажа. Одни включают его в стоимость билета, другие предоставляют одно багажное место бесплатно, остальные за деньги.