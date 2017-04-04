Плановое тактическое учение продолжается в Витебской области

5 Апреля 2017 07:09

Блокирование вооруженных захватчиков городка отработали белорусские и российские десантники. Плановое тактическое учение продолжается в эти дни в Витебской области. Участвует около тысячи солдат, более 200 единиц спецтехники и 10 воздушных судов. По легенде боевики прикрывались живым щитом из мирного населения. В рамках переговоров условный противник отказался сдаться, и его уничтожили.

Десантники высаживались в зону действий с самолета на парашютах. Слаженность подразделений еще предстоит оттачивать до совершенства, но командование оценило результаты учебной операции высоко. Таким образом завершился очередной этап подготовки к белорусско-российским стратегическим учениям "Запад-2017".