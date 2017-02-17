План набора в Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте останется прежним

18 Февраля 2017 15:06

План набора в Институт управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси в новом учебном году останется прежним. При этом не исключено, что число абитуриентов, которых вуз сможет зачислить по итогам вступительной кампании - 2017, все же изменится. Об этом сегодня заявил директор института Вадим Мацкевич во время дня открытых дверей. Узнать о будущей специальности и даже познакомиться с преподавателями приехали школьники и студенты со всей страны - более четырехсот человек. Отметим, вуз готовит кадры на двух ступенях получения высшего образования.

Вадим Мацкевич, директор Института управленческих кадров Академии управления при Президенте Беларуси: "Мы предложили в плане набора на 2017-2018 учебный год те же цифры набора, потому что академия демонстрирует устойчивый набор и, что не менее важно, устойчивый выпуск. Но с учетом тех поручений, что мы сегодня имеем от наших учредителей - Администрации Президента Республики Беларусь, возможно, будут внесены определенные коррективы".

Потенциальные студенты вуза могли не только узнать все детали поступления на желаемую специальность, но и проверить свои знания, к примеру, истории. А чтобы академия могла получить обратную связь, абитуриентам предлагали заполнить анкету по выявлению профессиональных намерений.