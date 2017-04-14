Общество
18 Апреля 2017 15:15
План благоустройства поселка Колодищи представили жителям
Двухполосная дорога в обоих направлениях на центральной улице, три выезда на трассу М-2, новые водонасосные станции и, возможно, путепровод. Такой план благоустройства поселка Колодищи представили жителям. В первую очередь власти планируют отремонтировать и расширить центральную улицу - в час пик здесь огромные пробки. Кроме того, за три года здесь планируют заасфальтировать почти 200 других улиц. В планах на ближайшие три года - ремонт и строительство детских садов, а также ремонт поликлиники и школы.
В прошедшие годы таким образом благоустроили еще крупный поселок под Минском – Боровляны и агрогородок Лесной.
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