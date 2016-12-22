Пизанская башня в Гомеле. В канун Нового года возможно все!

19 Декабря 2016 18:15

Сделать фото на фоне Пизанской башни или дубайского паруса, не выезжая из Гомеля. В местном парке к Новому году появились самые известные достопримечательности мира. Уникальность необычного декора - в достоверности. Например, угол наклона Пизанской башни точно такой же, как и у оригинала, а часы башни Вестминстерского дворца - знаменитый Биг-Бен - показывают реальное время. В гомельском светопарке есть Эйфелева башня, египетские пирамиды, российский Кремль, а также символы Беларуси - Национальная библиотека и Брестская крепость.







