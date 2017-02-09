Писательница Наталья Игнатенко провела лекцию для будущих журналистов

9 Февраля 2017 19:17

А как научить новое поколение любить книгу? Сегодня лекцию для будущих журналистов провела детская писательница Наталья Игнатенко. В Институте журналистики она представила одну из своих знаменитых "сказок в коробке", которую уже видели юные белорусы в десятках школ, гимназий, детских садов и больниц. А буквально накануне Наталья Игнатенко продемонстрировала новое произведение на Международной книжной выставке. Оно - экспериментальное. Чтобы ребенок мог отвлечься и обдумать прочитанный текст, есть раскраска - с главными героями книги.

Наталья Игнатенко, писательница: "Эти сказки я показываю не только детям, но и взрослые тоже очень часто изъявляют желание их посмотреть и поучаствовать, потому что некоторые сказки предполагают интерактив. Вместе со мной рассказывают зрители сказку. Очень часто, когда я попадаю на семейные встречи в библиотеку, когда приходят родители с детьми, бабушки и дедушки просят, чтобы я пришла к ним, к пенсионерам, выступила".

Сегодня у Натальи Игнатенко уже 5 готовых представлений. Все волшебные "сказки в коробках" писательница сделала своими руками.