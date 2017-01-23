Общество
23 Января 2017 15:22
Пик похолодания придется на четверг
Мороз сменит оттепель, но ненадолго. В ночь на вторник в центральном регионе до минус 5, завтра днем около 0, пасмурно, ветрено, в отдельных районах возможен кратковременный снег. Со среды резкое понижение температуры - ночью уже до 10 ниже нуля. Пик похолодания придется на четверг. Ночью до минус 21, в дневные часы почти минус 10. В пятницу мороз ослабнет, и уже к выходным опять около 0. В связи с перепадами температуры на дорогах гололедица. Водителям надо быть особенно внимательными за рулем.
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