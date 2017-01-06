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Пик морозов придется на рождественские выходные
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7 Января 2017 09:03

Пик морозов придется на рождественские выходные

Синоптики говорят, что на рождественские выходные придется пик морозов. Столбики термометров продолжают опускаться, а ветер усиливается. В отдельных районах Витебской области минувшей ночью зафиксировано минус 32 градуса. Днем сегодня в столице до минус 20, а по северо-востоку - и минус 24. На дорогах - сильная гололедица. Ожидаются небольшие осадки. Сегодня и завтра ГАИ продолжит работать в усиленном режиме. Только в понедельник морозы пойдут на спад, но температура все равно будет намного ниже климатической нормы.

 

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