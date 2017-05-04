Общество
5 Мая 2017 19:10
Первый женский мотопробег Беларуси
Первый женский мотопробег в нашей стране в честь празднования Международного дня мотоциклистки
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21.04.2017 Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и национальному собранию Республики Беларусь (телеверсия)