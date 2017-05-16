Первый в стране инклюзивный модный показ прошел в столичном аэропорту

18 Мая 2017 15:26

Представили четыре образа для особенных людей: вечерний, деловой, ежедневный и спортивный.

Коллекцию одежды разработала дизайнер Екатерина Тикота. А моделями выступили паралимпийцы, общественные деятели и медийные персоны.

Дизайнерские решения оценила и Антонина Станкевич. Красная дорожка, профессиональные софиты, вдоль импровизированного подиума - стулья для журналистов и критиков. К подготовке организаторы подошли основательно. Чтобы известное изречение о первой попытке оказалось не об инклюзивном модном показе.

В качества моделей - паралимпийцы и другие известные общественные деятели. Людмила Волчок, человек публичный и довольно смелый, все же признается - немного волнуется. Правда, уверенности в себе добавляет красивый макияж, модная прическа и стильный, а главное, удобный деловой костюм.

Главная особенность коллекции - одежда сконструирована таким образом, чтобы было удобно тем людям, которые передвигаются на колясках. Только джинсы отличаются от обычных на 18 пунктов. Правда, коллекция выглядит модно и стильно, носить такую одежду смогут и обычные люди.

На подиум поочередно выходят модели. Среди них организатор показа и автор идеи пошива такой коллекции - путешественник Саша Авдевич. На свой новый костюм не нарадуется. Такой комбинезон наконец-то позволит не мерзнуть зимой.

На моделирование и пошив модной коллекции дизайнеру с помощниками понадобилось несколько месяцев. Сейчас одежду будет тестировать фокус-группа. Не исключено, что некоторые детали придется доработать. После этого можно будет подумать о серийном выпуске такой одежды.

Сейчас в Беларуси около 20 тысяч людей с ограниченными возможностями. Так что спрос на особенную одежду очевиден. Правда, в первую очередь это социальный проект. И не исключено, что цена брюк или рубашки для обычного человека и колясочника будет отличаться.