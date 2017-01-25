Первый в Беларуси бесконтактный троллейбусный маршрут запустили в Гродно

25 Января 2017 19:13

Благодаря емкостным аккумуляторам транспорт почти независим от электросети. На одном заряде троллейбус может проехать 15 километров, а еще объезжать препятствия, как обычный автобус. В Гродно 5 таких троллейбусов свяжут два микрорайона, которые находятся на противоположных концах города. По словам экспертов, этот проект - существенный шаг в развитии общественного транспорта Беларуси.

Владимир Король, гендиректор УП "Белкоммунмаш": "Троллейбус становится универсальным средством, которое уже совмещает в себе функции и автобуса, и троллейбуса. Безусловно, это совершенно, будем говорить, развязывает руки в прямом смысле для более удобной организации маршрутов для людей и с сохранением 100% экологии".

Сергей Иванов, гендиректор инжиниринговой компании: "Он едет под сетью, как троллейбус, затем она заканчивается, новый микрорайон - рога так называемые опускаются вниз, и троллейбус едет, как электробус. Батарея разрядилась - рога поднимаются, автоматически закрепляются клиньями и троллейбус заряжает аккумуляторы. Едет и заряжает".

Кроме Гродно, такие бесконтактные троллейбусы белорусского производства перевозят пассажиров еще в Туле. В этом году 12 машин выедут и на улицы Москвы. К слову, аккумуляторы, заверяют производители, прослужат целых 16 лет.