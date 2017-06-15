15 Июня 2017 18:45

Первый тоннель третьей линии метро соединил будущие станции "Вокзальную" и "Юбилейную". Полтора километра построили почти за год. Сейчас специалистам необходимо перевезти большой тоннелепроходческий комплекс на второй участок. Огромную машину - около ста метров в длину - будут разбирать, перевозить и опять собирать на новом месте. На это понадобится около трех месяцев. Как выглядит строительная площадка на глубине 30 метров - увидел Ян Пашкевич.

Огромную мельницу для камней и других твердых пород снимают с тоннелепроходческого комплекса первой. "Хвост" гигантского сверла входит в землю почти на 100 метров. Поэтому разбирать машину будут постепенно.

От будущей станции метро "Вокзальная" до "Юбилейной" комплекс "Алеся" прошел более полутора километров - соответственно по 15 метров в день. За это время "зубы" у большой металлической "челюсти" пришлось менять несколько раз.

Станция метро "Юбилейная" станет самой глубокой в столице. Здесь над головой у пассажиров будет почти 30 метров земли. Поэтому достают огромный комплекс с помощью кранов и тяжелогрузов. Из-за этого движение на пересечении улиц Короля и Сухой иногда может быть перекрыто.

Стартовать "Алеся" будет вот с этого специально подготовленного места на станции метро "Вокзальная". Чтобы перевести сюда комплекс, понадобится почти 3 месяца.

При этом могучий комплекс оставляет за собой уже почти готовый тоннель - пока "голова" копает грунт, "хвост" сразу занимается отделочными работами стен - укрепляет их 6-метровыми бетонными кольцами.

Полностью завершить строительство тоннеля планируют через два года. Таким образом подземная железная дорога соединит "Вокзальную", "Клары Цеткин", "Ковальскую слободу" и "Юбилейную. Именно они и примут первых пассажиров зеленой линии метро.