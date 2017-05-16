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17 Мая 2017 14:30

Первый показ инклюзивной одежды в Беларуси

Проходит в аэропорту. Участие вместе с инвалидами в нем принимают и медийные персоны. Одежда сконструирована так, чтобы было удобно и модно.

Первый-показ-инклюзивной-одежды-в-Беларуси

  

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