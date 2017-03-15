Первый паспорт из рук губернатора, олимпийской чемпионки или телеведущей

15 Марта 2017 14:40

Получить первый паспорт из рук губернатора Минской области, олимпийской чемпионки или телеведущей! Сегодня в Несвижском замке чествовали молодых граждан Беларуси. Первые паспорта полусотне школьников вручили Семен Шапиро, Алла Цупер и Светлана Боровская. Главные герои всебелорусской акции - ребята из разных районов Минской области, которые достигли заметных результатов в учебе, спорте, творчестве.





Подробности церемонии смотрите сегодня в 18:40 в программе "Новости региона" и в воскресенье в 12:10 в программе "Новости. Центральный регион".