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Первый музей брака открылся в Минске
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25 Января 2017 15:39

Первый музей брака открылся в Минске

Можно увидеть, как отмечали свадьбу в разные эпохи. Среди экспонатов ореховый футляр для тайной переписки и письма влюбленных, праздничные платья, хрустальные запонки. Все три сотни экспонатов собирались в течение пяти лет на рынках и аукционах России, Грузии, Турции, Англии. В коллекцию вошли и гравюры с журналов, а также свидетельства о браке XIX-XX веков.

Музей находится в столичном ювелирном салоне. Посетить его можно бесплатно. Также минчане могут поделиться собственными раритетами свадебного ритуала.

  

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