Первый электронный обменник, который выдает деньги монетами, появился в столице

20 Марта 2017 15:31

Он расположен в одном из крупных торговых центров. Терминал работает по системе самообслуживания. С его помощью можно поменять доллары, евро и российские рубли на белорусские. Для удобства клиентов на экране есть актуальные курсы, по которым работает банк. Все обменные операции происходят в режиме реального времени. При этом комиссию платить не надо. Пользоваться терминалом так же просто, как обычным банкоматом или инфокиоском.

В ближайшее время терминалы появятся в разных точках города. Таким образом уменьшатся очереди в обычные обменные пункты.