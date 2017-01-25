Первый электромобиль белорусского производства презентуют летом

25 Января 2017 15:21

Об этом сегодня заявил председатель президиума Академии наук Владимир Гусаков на пресс-конференции, посвященной Дню белорусской науки.

Производство экологичного электромобиля планируется на базе совместного белорусско-китайского предприятия по сборке автомобилей. Импортным будет только корпус, а вот начинка отечественная.

А уже этой весной практически каждый сможет проехать на новом виде транспорта - в Минске запустят первую линию электробусов. Речь идет о 20 машинах.