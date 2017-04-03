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Первый день спецоперации "Арсенал"
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3 Апреля 2017 18:42

Первый день спецоперации "Арсенал"

В первый день специальной операции "Арсенал" только в Центральном районе Минска граждане сдали десятки единиц оружия. В этот период люди, которые добровольно принесли свой арсенал, освобождаются от ответственности. В милиции отмечают, что в этот период обычно сдают много оружия: от винтовок и газовых пистолетов до охотничьих ружей, патронов и пороха. Кроме того, 26 апреля вступает в силу указ Президента, в соответствии с которым получение разрешения на владение оружием требует дополнительной медицинской проверки. Потому чаще к правоохранителям обращаются пожилые люди, как правило, бывшие охотники.

Василий Саплицкий, старший инспектор по разрешительной работе отдела Центрального РУВД г. Минска: "В основном несут газовое оружие, но у меня сегодня разное и нарезной спортивный револьвер есть. Учитывая свой возраст, гражданин пришел и добровольно сдал на уничтожение и 75 патронов. Есть граждане, которые имеют противопоказание к владению оружием. В частности, владелец этого оружия управлял транспортом в состоянии алкогольного опьянения, был привлечен к административной ответственности и разрешение на хранение владения мы аннулировали на три года. Сегодня оно было изъято".

Правоохранители напоминают, что даже холодное оружие может послужить причиной возбуждения административного процесса. Операция "Арсенал" продолжится до 7 апреля.

  

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