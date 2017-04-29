Общество
1 Мая 2017 15:12
Первый день мая Беларусь встретила со снегом
На это моментально отреагировали соцсети. Фотографии с майским снегом стали главным трендом утра. В столице был и град.
Мокрый снег выпал в некоторых районах Минской области, в районе Нарочи, в Витебском регионе. Завтра по стране также будут осадки. Дождь, местами снег. Утешительных прогнозов синоптики не дают - на этой неделе резкого потепления ждать не стоит.
Фото: Юрий Владимирович
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