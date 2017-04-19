Первый белорусский круизный теплоход сегодня торжественно спустили на воду в Пинске

18 Апреля 2017 21:21

Во время путешествия на борту смогут одновременно разместиться около 30 человек. Круиз по жемчужинам Полесья - от Бреста до Мозыря - в перспективе сможет стать международным. Сколько стоит такое путешествие по Полесью и что включает восьмидневный тур? Все подробности прямо сейчас.

Рассказывает Виктория Потоня. Первый в стране круизный теплоход был преобразован из технического судна ОС-2. Благодаря программе инновационного развития Минтранса Беларуси речной корабль получил шанс на вторую жизнь.

Сегодня его торжественно освятили, разбили о борт корабля бутылку шампанского и спустили на воду. Посмотреть на это поистине событие пришли десятки горожан. К слову, в круизном варианте теплоход сможет принять примерно 30 человек, в прогулочном – более 50.

Эльза Орехова, администратор круизного теплохода "Белая Русь":

"Каюта класса люкс. Она оформлена в этническо-фольклорном стиле, достаточно просторная. Здесь 2 спальных места".

А еще удобный шкаф, телевизор, кондиционер, беспроводный Интернет, душевая и самый выгодный обзор. К слову, на корабле таких кают две. Названы в честь белорусских классиков - Янки Купалы и Якуба Коласа. Уровень комфортности определяется апартаментами: экономкласс, стандарт и люкс. Всего здесь разместятся 16 кают на двух палубах. Для работы на первом в стране круизном теплоходе экипаж прошел настоящий кастинг.

На теплоходе – три палубы. На самой верхней расположились ресторан, открытая площадка и центр управления – рубка. Здесь главный – капитан. Управление электрическое. А сам теплоход будет двигаться с максимальной скоростью 17 км в час. В основном в темное время суток, так как днем предусмотрены экскурсии по маршруту.

Игорь Дворак – капитан опытный, на флоте почти 30 лет. До этого управлял в основном грузовыми судами. Говорит, круизный теплоход не такой маневренный. Но нюансы безопасности на борту в разы лучше. На внештатную ситуацию сработает автоматика. Дизель-генератор обеспечивает теплоход электричеством.

Игорь Дворак, капитан круизного теплохода "Белая Русь":

"Загорается лампочка. Мы знаем, не надо бегать. Смотрим: есть ли крен или деферент судна. Сразу показывает не только в каком трюме, но и в каком шпангоуте".

Речной круиз рассчитан на 8 дней по системе "все включено". Здесь четырехразовое питание и десять остановок по маршруту.

Николай Котецкий, гендиректор предприятия "Днепробугводпуть":

"Программа, которая предусматривает не только знакомство с прибрежными красотами, но и, конечно, выезды и поездки по музеям, по выставочным комплексам молочных заводов, посещением винных выставок с дегустацией".

Разработкой туристического маршрута занималась и российская фирма, которая специализируется на продажах круизных путешествий более 20 лет. Стоимость тура по жемчужине Полесья варьируется от 350 до 1200 долларов на человека. По словам специалистов, на навигационный сезон уже продано 60% путевок. Не исключено, что маршрут может стать международным.

Первых туристов на борт круизный теплоход примет уже через две недели. Именно посетители и дадут главную оценку, быть ли речному туризму в Беларуси.